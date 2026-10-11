يعقد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، اجتماعًا فنيًا مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، داخل فندق الإقامة، لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري.

محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الجوانب التكتيكية للمباراة، مع شرح المهام المطلوبة من اللاعبين داخل الملعب، وتحديد أبرز التعليمات التي سيعتمد عليها الفريق خلال المواجهة، على أن يكشف المدير الفني عن التشكيل الأساسي عقب انتهاء المحاضرة، قبل التوجه إلى ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على الصدارة.

ويدخل الفريقان المباراة وهما متساويان في رصيد النقاط، إذ يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بالرصيد نفسه.