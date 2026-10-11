الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، دعم بلاده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام واستقلال، مشددًا على استمرار التعاون مع مصر لدعم الفلسطينيين وتعزيز فرص تحقيق السلام.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى فلسطين لا تقتصر على تقديم الدعم العاجل، بل تمتد لتشمل جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يسهم في مساندة الشعب الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سوبيانتو إلى أن إندونيسيا تعمل بالتنسيق مع مصر لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى فلسطين، في إطار التعاون المشترك بين البلدين لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وأكد استمرار العمل المشترك مع القاهرة لدفع جهود السلام، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين في مختلف المحافل الدولية.