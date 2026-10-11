قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان.. إعلان الطوارئ في إقليم خيبر وسط اتهامات لحكومة عمران خان
تمركز للمعدات وأماكن آمنة للمواطنين.. البحر الأحمر تستعد لمواجهة السيول
بتكلفة 22 مليون جنيه ..وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر الخارجة المطور
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك.. اعرف مصير سعر الوحدة بعد التخصيص
محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي
الأهلي يكسب ولا الزمالك؟.. ماذا قال خبراء الكرة عن القمة 133 في الدوري؟
الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة
وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي
الأرصاد تحذر من أمطار قد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
رئيسة المفوضية الأوروبية: هجمات الميليشيات اليمنية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة
الدباغ يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي
مصرع شخصين في انهيار منزل 3 طوابق بالمحلة وجاري البحث عن ضحايا ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، دعم بلاده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام واستقلال، مشددًا على استمرار التعاون مع مصر لدعم الفلسطينيين وتعزيز فرص تحقيق السلام.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى فلسطين لا تقتصر على تقديم الدعم العاجل، بل تمتد لتشمل جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يسهم في مساندة الشعب الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سوبيانتو إلى أن إندونيسيا تعمل بالتنسيق مع مصر لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى فلسطين، في إطار التعاون المشترك بين البلدين لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وأكد استمرار العمل المشترك مع القاهرة لدفع جهود السلام، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين في مختلف المحافل الدولية.

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الشعب الفلسطيني مصر دعم الفلسطينيين فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

تفاصيل التحويلات المرورية

غلق وتحويلات مرورية جديدة بالطريق الدولي الساحلي في العلمين الجديدة لتنفيذ نفق C3

حملات تموينية بأسيوط

تحرير 108 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق بأسيوط

مؤتمر علمي بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا علميًا حول الاستدامة الرقمية وتوظيف التكنولوجيا

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد