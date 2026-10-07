قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يُشيد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا
حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية
«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات
بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا
ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي
صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"
كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول
أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم
تسديدة قوية.. زد يهز شباك الزمالك بهدف أول في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تتطلع إلى توطيد علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة من خلال اتفاق تجاري متبادل

إندونيسيا تتطلع إلى توطيد علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة
إندونيسيا تتطلع إلى توطيد علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة

تسعى إندونيسيا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقية مقترحة للتجارة المتبادلة، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتقوية سلاسل التوريد وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن "الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا ديناميكيات متنوعة، لكن إندونيسيا تظل منفتحة على التجارة والشراكات، مع مواصلة الإصلاحات المحلية لتعزيز الصناعات وتوسيع فرص التعاون".

وأضاف أنه تم تصميم إطار اتفاقية التجارة المتبادلة لتوفير قدر أكبر من اليقين في السوق، وتحسين الوصول إلى الأسواق التجارية، ودمج الصناعات الإندونيسية في سلاسل التوريد العالمية. وفق وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وأكد أن إندونيسيا بمواردها البشرية والطبيعية الوفيرة تجعلها شريكًا جذابًا لرأس المال الأجنبي، لا سيما وأن الحكومة تولي الأولوية للتصنيع في المراحل النهائية، والأمن الغذائي، والإنتاج المستدام.

وأشار إلى أن الدور المتزايد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في الاقتصاد العالمي قد وضع إندونيسيا في موقع استراتيجي باعتبارها سوقًا رئيسيًّا ومحورًا استراتيجيًّا للإنتاج والاستثمار والصادرات.

وقد شهدت العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة نمواً مطرداً، حيث ارتفعت الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة من 25.83 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

وفي النصف الأول من عام 2026، بلغت الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة 15.85 مليار دولار ، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 8.56 مليار دولار.

ولا تزال الولايات المتحدة واحدة من أكبر خمسة مصادر للاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، حيث بلغ حجم الاستثمارات المُحققة 1.72 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2026.

إندونيسيا علاقاتها الاقتصادية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ترشيحاتنا

الحلف بالطلاق

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على ابنه وخالف أوامره؟.. أمين الإفتاء يجيب

الوافدين الجدد من طلاب ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الوافدين الجدد من طلاب ماليزيا.. صور

تغطية منطقة الذقن والرقبة للمرأة

هل عدم تغطية منطقة الذقن والرقبة للمرأة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد