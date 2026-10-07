إندونيسيا تتطلع إلى توطيد علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة من خلال اتفاق تجاري متبادل

تسعى إندونيسيا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقية مقترحة للتجارة المتبادلة، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتقوية سلاسل التوريد وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن "الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا ديناميكيات متنوعة، لكن إندونيسيا تظل منفتحة على التجارة والشراكات، مع مواصلة الإصلاحات المحلية لتعزيز الصناعات وتوسيع فرص التعاون".

وأضاف أنه تم تصميم إطار اتفاقية التجارة المتبادلة لتوفير قدر أكبر من اليقين في السوق، وتحسين الوصول إلى الأسواق التجارية، ودمج الصناعات الإندونيسية في سلاسل التوريد العالمية. وفق وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وأكد أن إندونيسيا بمواردها البشرية والطبيعية الوفيرة تجعلها شريكًا جذابًا لرأس المال الأجنبي، لا سيما وأن الحكومة تولي الأولوية للتصنيع في المراحل النهائية، والأمن الغذائي، والإنتاج المستدام.

وأشار إلى أن الدور المتزايد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في الاقتصاد العالمي قد وضع إندونيسيا في موقع استراتيجي باعتبارها سوقًا رئيسيًّا ومحورًا استراتيجيًّا للإنتاج والاستثمار والصادرات.

وقد شهدت العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة نمواً مطرداً، حيث ارتفعت الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة من 25.83 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

وفي النصف الأول من عام 2026، بلغت الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة 15.85 مليار دولار ، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 8.56 مليار دولار.

ولا تزال الولايات المتحدة واحدة من أكبر خمسة مصادر للاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، حيث بلغ حجم الاستثمارات المُحققة 1.72 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2026.