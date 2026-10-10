الرئيس السيسي يلتقي غدا رئيس إندونيسيا في القصر الرئاسي"ميرديكا"بجلسة مباحثات ثنائية

يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا / الأحد / في القصر الرئاسي الإندونيسي (ميرديكا) مع رئيس إندونيسيا في جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين.

كما يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم بين البلدين، ثم يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا لعرض نتائج المباحثات.