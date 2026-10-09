إندونيسيا تتوقع تراجع إنتاج زيت النخيل وصادراته العام المقبل بفعل "النينيو" وزيادة الطلب المحلي

توقعت جمعية زيت النخيل الإندونيسية أن يتأثر إنتاج البلاد من زيت النخيل العام المقبل بسبب الطقس الجاف المرتبط بظاهرة "النينو"، في حين يرجح أن تنخفض الصادرات بنحو 15% مع ارتفاع الطلب المحلي.

وقال هادي سوجينج واهيوديونو، المسؤول في الجمعية - للصحفيين - إن إنتاج زيت النخيل الخام في إندونيسيا، أكبر منتج عالمي، من المتوقع أن يبلغ 51.7 مليون طن متري في عام 2027، مقارنة مع تقديرات تبلغ 53.7 مليون طن خلال العام الجاري، وفقا لمنصة "ذي إيدج ماليزيا".

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية إيدي مارتونو خلال المؤتمر الصحفي ذاته أن إنتاج العام المقبل سيتأثر بظاهرة النينو التي يشهدها العام الحالي، مشيرا إلى أن التوقعات الخاصة بإنتاج 2027 تمثل انخفاضا بنحو 5% مقارنة بمستوى الإنتاج المحتمل في حال عدم حدوث اضطرابات مناخية مرتبطة بالظاهرة.

وتسببت ظاهرة إل نينو في فترات جفاف طويلة بإندونيسيا، كما ساهمت في تفاقم حرائق الغابات.

وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقعت الجمعية أن تنخفض صادرات منتجات زيت النخيل إلى 26.5 مليون طن متري في عام 2027، مقابل تقديرات تبلغ 31.1 مليون طن في 2026، مع توقع زيادة الاستهلاك المحلي.

وأضاف واهيوديونو أن الطلب من قطاعي الغذاء والطاقة الحيوية سيكون المحرك الرئيس للاستهلاك المحلي، في ظل تطبيق إندونيسيا إلزاميا لمزيج وقود يتكون من 50% ديزل و50% ديزل حيوي قائم على زيت النخيل.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجمعية الصادرة اليوم /الجمعة/ ارتفاع صادرات إندونيسيا من منتجات زيت النخيل بنسبة 3.3% خلال أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.