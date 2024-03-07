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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بزيادة المعروض من السلع الغذائية بمعارض "أهلاً رمضان"

صدى البلد

وجه محافظ سوهاج طارق الفقي، بزيادة المعروض من السلع الغذائية بمعارض "أهلاً رمضان" لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المعارض، وتشكيل لجان للمرور على المعارض، والتأكد من جودة السلع المعروضة.


جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم /الخميس/، معرض "أهلاً رمضان" بمركز ومدينة البلينا، بتخفيضات تصل من 20 إلى 30% على السلع المعروضة.


وقال المحافظ، إن هذه المعارض تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى خطة المحافظة للتوسع في إقامة أكبر عدد ممكن من معارض "أهلاً رمضان"، وشوادر بيع المواد الغذائية في مختلف مراكز المحافظة، لتوفير كافة السلع الغذائية وبخاصة الأساسية بتلك المنافذ للتخفيف عن كاهل المواطنين.


وأشار المحافظ، إلى أن معرض "أهلاً رمضان" مقام بمدخل مدينة البلينا على الطريق الرئيسي، ويضم مختلف أنواع السلع الغذائية عالية الجودة، وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق الخارجية، مؤكداً توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإقامة أكبر عدد من المعارض، والشوادر بمدينة البلينا، والقرى التابعة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

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