قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي ينشر فيديو لعرض ملامح ارتفاع الإحتياطي النقدي في مصر
هل يحمل الشتاء مفاجآت قاسية؟..تحذيرات من البرد والأمطار بسبب «النينيو»
اليوم العالمي للفتاة.. الأزهر يقدم 10 وصايا لبناء شخصية البنات وحسن تربيتهن
باكستان.. إعلان الطوارئ في إقليم خيبر وسط اتهامات لحكومة عمران خان
تمركز للمعدات وأماكن آمنة للمواطنين.. البحر الأحمر تستعد لمواجهة السيول
بتكلفة 22 مليون جنيه ..وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر الخارجة المطور
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك.. اعرف مصير سعر الوحدة بعد التخصيص
محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي
الأهلي يكسب ولا الزمالك؟.. ماذا قال خبراء الكرة عن القمة 133 في الدوري؟
الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة
وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي
الأرصاد تحذر من أمطار قد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكلفة 22 مليون جنيه ..وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر الخارجة المطور

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد
جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد
ايمان البكش

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ، مجزر الخارجة المطور بمدينة الخارجة، وذلك في إطار زيارة الوزيرة لمحافظة الوادي الجديد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ والأستاذ عدلى أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وجهاد متولى رئيس مركز الخارجة، والقيادات التنفيذية المعنية.

افتتاح مجزر الخارجة

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد إلى شرح تفصيلي حول المجزر، المنفذ في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، بتكلفة 21.8 مليون جنيه من موزانة وزارة التنمية المحلية والبيئة ، وفق المعايير البيئية والصحية ويضم المجزر منظومة مقاومة الحريق والمراقبه بالكاميرات لجميع مراحل الذبح ، بالإضافة إلي وجود صالة ذبح منفصلة للأغنام.

وأكدت د.منال عوض أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجازر ورفع كفاءتها بما يحقق الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يسهم  في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء صحية وآمنة .

ومن جانبها، أوضحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد المجزر يمتد على مساحة 2000 متر مربع، بطاقة ذبح تصل إلى 12 رأس ماشية في الساعة، حيث يخدم مدينة الخارجة و3 قرى مجاورة، ويتكون من صالة ذبح رئيسية بمساحة 493 مترًا، ومباني إدارية وخدمية ومنطقة مظللة لاستقبال المواشي.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة محافظ الوادي الجديد مجزر الخارجة منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

تفاصيل التحويلات المرورية

غلق وتحويلات مرورية جديدة بالطريق الدولي الساحلي في العلمين الجديدة لتنفيذ نفق C3

حملات تموينية بأسيوط

تحرير 108 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق بأسيوط

مؤتمر علمي بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا علميًا حول الاستدامة الرقمية وتوظيف التكنولوجيا

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد