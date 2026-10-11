بتكلفة 22 مليون جنيه ..وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر الخارجة المطور

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ، مجزر الخارجة المطور بمدينة الخارجة، وذلك في إطار زيارة الوزيرة لمحافظة الوادي الجديد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ والأستاذ عدلى أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وجهاد متولى رئيس مركز الخارجة، والقيادات التنفيذية المعنية.

افتتاح مجزر الخارجة

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد إلى شرح تفصيلي حول المجزر، المنفذ في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، بتكلفة 21.8 مليون جنيه من موزانة وزارة التنمية المحلية والبيئة ، وفق المعايير البيئية والصحية ويضم المجزر منظومة مقاومة الحريق والمراقبه بالكاميرات لجميع مراحل الذبح ، بالإضافة إلي وجود صالة ذبح منفصلة للأغنام.

وأكدت د.منال عوض أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجازر ورفع كفاءتها بما يحقق الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء صحية وآمنة .

ومن جانبها، أوضحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد المجزر يمتد على مساحة 2000 متر مربع، بطاقة ذبح تصل إلى 12 رأس ماشية في الساعة، حيث يخدم مدينة الخارجة و3 قرى مجاورة، ويتكون من صالة ذبح رئيسية بمساحة 493 مترًا، ومباني إدارية وخدمية ومنطقة مظللة لاستقبال المواشي.