باكستان.. إعلان الطوارئ في إقليم خيبر وسط اتهامات لحكومة عمران خان

أعلنت الحكومة الفيدرالية في باكستان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، بعد موافقة الرئيس آصف علي زرداري على توصية مجلس الوزراء، في خطوة جاءت على خلفية تدهور الوضع الأمني وتصاعد مخاطر الإرهاب، وسط خلافات مع الحكومة المحلية التي يقودها حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان.

وأعلن مكتب الرئيس الباكستاني أن القرار جرى اتخاذه بموجب المادتين 232 و234 من الدستور، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، جرى خلاله استعراض التطورات الأمنية في الإقليم.

اتهامات لحكومة الإقليم بالتراجع عن مكافحة الإرهاب

واتهم مجلس الوزراء الفيدرالي حكومة خيبر بختونخوا بالتراجع المتعمد عن جهود مكافحة الإرهاب، معتبرًا أن تدهور الوضع الأمني يستدعي اتخاذ إجراءات دستورية استثنائية.

وبحسب البيانات الرسمية، أوصى مجلس الوزراء رئيس الوزراء شهباز شريف بتوجيه نصيحة إلى الرئيس آصف علي زرداري لاستخدام صلاحياته الدستورية وإعلان حالة الطوارئ في الإقليم، وهو ما وافق عليه الرئيس لاحقًا.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، التي يقودها حزب حركة الإنصاف الباكستانية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية متزايدة.

شهباز شريف يتوعد حزب عمران خان: لن نسمح بتهديد الاقتصاد

ولم يقتصر التصعيد على الملف الأمني، إذ وجّه رئيس الوزراء شهباز شريف رسائل حادة إلى حزب حركة الإنصاف الباكستانية، مؤكدًا أن حكومته لن تسمح بتقويض جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقال شهباز، خلال اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي: «لن أسمح لهم (حزب حركة الإنصاف الباكستانية) بزعزعة استقرار الاقتصاد».

