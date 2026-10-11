باكستان تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض

عبرت باكستان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان - في بيان أورده (راديو باكستان) اليوم /الأحد/ - إن استهدف مطار مدني يشكل عملا إرهابيا شنيعا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين، مضيفا أن باكستان تعبر عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا ومصابين جراء الهجوم.

وأكد المتحدث الباكستاني أن استمرار استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية من قبل ميليشيا الحوثي غير مقبول مطلقا ويجب إدانته بوضوح من قبل المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال العدوانية السافرة والعشوائية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف ويجب أن تتوقف بشكل فوري، معبرا عن تضامن بلاده الثابت مع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية المتكررة.

وقال خان "إن باكستان تؤكد مجددا، تماشيا مع اتفاق مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية، التزامها الحازم والراسخ بسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها واستقرارها".

وأكد دعم باكستان الكامل لحق المملكة السعودية المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها وسلامة مدنها ومنشآتها الحيوية ضد كل التهديدات والأعمال العدوانية.

وأوضح "خان" أن إسلام أباد تدعو ميليشيا "الحوثي" إلى وقف هجماتها الإرهابية فورا، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم وصريح ضد تلك الأعمال التي تعرض الأرواح البريئة للخطر و تقوض الاستقرار الإقليمي، وعبر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء التام والعاجل للمصابين.