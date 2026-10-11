قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير مناخ يحذّر من شتاء قاسٍٍ في مصر بسبب ظاهرة النينيو وتأثيراتها على الزراعة | فيديو
أمطار رعدية وتنبيه من السيول.. تفاصيل الحالة الجوية وأماكن سقوط الأمطار اليوم
مدارس الرياض تتجه إلى التعليم عن بعد مع تصاعد الحرب في اليمن
السر وراء غلق محور 26 يوليو.. تعرف على مدة الإغلاق والطرق البديلة
طرق مشاهدة قمة الأهلي والزمالك بالدوري .. والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة
شتاء قارس بسبب ظاهرة «النينيو».. هل تتأثر مصر؟
بث بتقنية HD و20 كاميرا.. 11 معلومة بـ القمة 133 بين الزمالك والأهلي في الدوري
الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام
«عموتة» يستقر على مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك
من القاضية إلى خماسية الشحات.. أسلحة الأهلي التهديفية تهدد الزمالك قبل القمة
القمة 133.. عموتة يستقر على ثنائية دفاع الأهلي أمام الزمالك
بشأن مطار جدة والدمام.. السفارة الأمريكية بالسعودية تصدر تحذيرات عاجلة لموظفيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض

باكستان تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض
باكستان تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض
أ ش أ

عبرت باكستان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان - في بيان أورده (راديو باكستان) اليوم /الأحد/ - إن استهدف مطار مدني يشكل عملا إرهابيا شنيعا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين، مضيفا أن باكستان تعبر عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا ومصابين جراء الهجوم.

وأكد المتحدث الباكستاني أن استمرار استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية من قبل ميليشيا الحوثي غير مقبول مطلقا ويجب إدانته بوضوح من قبل المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال العدوانية السافرة والعشوائية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف ويجب أن تتوقف بشكل فوري، معبرا عن تضامن بلاده الثابت مع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية المتكررة.

وقال خان "إن باكستان تؤكد مجددا، تماشيا مع اتفاق مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية، التزامها الحازم والراسخ بسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها واستقرارها".

وأكد دعم باكستان الكامل لحق المملكة السعودية المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها وسلامة مدنها ومنشآتها الحيوية ضد كل التهديدات والأعمال العدوانية.

وأوضح "خان" أن إسلام أباد تدعو ميليشيا "الحوثي" إلى وقف هجماتها الإرهابية فورا، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم وصريح ضد تلك الأعمال التي تعرض الأرواح البريئة للخطر و تقوض الاستقرار الإقليمي، وعبر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء التام والعاجل للمصابين.

هجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان استهدف مطار مدني عملا إرهابيا شنيعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

المقبلين على الزواج

شروط وزارة الصحة للمقبلين علي الزواج.. الأوراق المطلوبة والفحوصات الطبية الرسمية

الإسكان

اعتماد ضوابط محور الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين».. واستثناء لأصحاب الإيجار القديم

صرف مرتبات شهر أكتوبر

موعد مرتبات أكتوبر 2026.. جدول الأجور الرسمي وحقيقة الصرف المبكر للعاملين بالدولة

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد