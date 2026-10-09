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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تدعو إلى دعم سياسي واستثمار مستدام في عمليات حفظ السلام الأممية

باكستان تدعو إلى دعم سياسي واستثمار مستدام في عمليات حفظ السلام الأممية
باكستان تدعو إلى دعم سياسي واستثمار مستدام في عمليات حفظ السلام الأممية
أ ش أ

دعت باكستان إلى توفير دعم سياسي واستثمار مستدام في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عثمان جادون أثناء حلقة نقاشية بعنوان "تغيير المسار: بناء الزخم لعمليات السلام في عالم متطلب".. وذلك وفقا لما أورده راديو باكستان اليوم الجمعة.

وقال جادون إن أكثر من 270 ألف جندي من قوات حفظ السلام الباكستانية خدموا تحت راية الأمم المتحدة على مدار العقود الستة الماضية، قدم خلالها 183 منهم تضحيات بأرواحهم.

وأكد جادون أن باكستان تدعم إصلاح عمليات حفظ السلام لتصبح أكثر مرونة وأعلى كفاءة تكنولوجية وأكثر استجابة لطبيعة النزاعات المتطورة.. مشددا على أن الإصلاح يجب أن يهدف إلى جعل عمليات حفظ السلام أكثر كفاءة وفعالية وليس تفريغها من مضمونها.

عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عثمان جادون قوات حفظ السلام الباكستانية

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