تمركز للمعدات وأماكن آمنة للمواطنين.. البحر الأحمر تستعد لمواجهة السيول

شدد حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة مخاطر السيول المحتملة، في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس وفرص سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول في عدد من المناطق.

وتضمنت الاستعدادات تعزيز تمركز المعدات الثقيلة ومعدات الطوارئ في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر السيول، مع تكليف هيئة الطرق والكباري بتكثيف انتشار المعدات وتجهيز نقاط التمركز اللازمة، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو تدفقات محتملة.

إجراءات عاجلة لتصريف مياه الأمطار

ووجّه السكرتير العام للمحافظة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفتح مطابق الصرف فور سقوط الأمطار، وفقًا للطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف، بما يسهم في سرعة تصريف المياه والحد من تراكمها بالشوارع والطرق والمناطق السكنية.

كما شدد على ضرورة مراجعة جاهزية المعدات المستخدمة في أعمال الطوارئ، والتأكد من قدرتها على التحرك والتعامل مع أي مستجدات قد تفرضها الحالة الجوية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.

تجهيز مراكز الشباب لاستقبال المواطنين

وشملت التوجيهات التأكد من جاهزية نزل الشباب ومراكز الشباب لاستقبال المواطنين، حال حدوث تداعيات جوية تستدعي إغلاق بعض الطرق أو تعذر الحركة والتنقل بين المدن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أماكن آمنة للمواطنين عند الضرورة.

وتستهدف هذه الإجراءات الاستعداد المسبق لأي تطورات قد تنتج عن الأمطار والسيول، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر، بما يضمن حماية الأرواح وتقليل الأضرار المحتملة على المنشآت والطرق.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية واحتمالات للسيول

وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40% على مناطق من جنوب الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة وأجزاء من محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

كما حذرت التوقعات من نشاط الرياح القوية المصاحبة للسحب الرعدية، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، إلى جانب احتمالات حدوث البرق في بعض المناطق، وهو ما يستدعي استمرار رفع درجة الاستعداد ومتابعة تطورات الطقس على مدار الساعة.

تنسيق بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الطوارئ

وأكدت المحافظة أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق والجهات المعنية، مع متابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ ناجمة عن التقلبات الجوية، بما يسهم في الحد من آثار الأمطار والسيول والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت والطرق.