قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133
الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين
كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟
رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن
ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا
القبض على 10 أشخاص متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة
الرئيس السيسي من إندونيسيا: استهداف 5 مليارات دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030.. والنيل مسألة وجود لا تهاون فيها
أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
رئيس إندونيسيا يرحب بإدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة بالأزهر
خلافات على الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على شخص بسوهاج
رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
رئيس عربية النواب ينعى ضحايا حادث مطار الملك خالد بالرياض ويعزي أسرهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. فيديو

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن مواجهة الزمالك والأهلي المرتقبة تحمل حسابات مختلفة للفريقين، مشيرا إلى أن الزمالك يدخل اللقاء بأريحية نفسية أكبر، بينما يتحمل الأهلي ضغوطًا إضافية في ظل أهمية المباراة وتأثير نتيجتها على مشواره في الدوري.

وأوضح يحيى خلال لقائه ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم سارة مجدي وروان أبو العينين أن لاعبي الأهلي عادة ما يدخلون مباريات القمة بدافع قوي لتحقيق الفوز، في حين يرى أن الزمالك يبدو أكثر هدوءا بعد تتويجه بالدوري في الموسم الماضي.

وفيما يتعلق بالتشكيل، أشار إلى أن كريم فؤاد قد يبدأ في الجبهة اليسرى للأهلي مع تفضيله مشاركة توفيق محمد، الذي ظهر بصورة مميزة في المباراة الأخيرة.

وبشأن الزمالك، رجح إمكانية الاعتماد على عبد الله السعيد أساسيا، في ظل الإصابة الأخيرة لأحمد فتوح، مع احتمال الاحتفاظ بالأخير على مقاعد البدلاء.


 

الأهلي الزمالك الزمالك والأهلي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

ترشيحاتنا

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد تتفقدان تطوير موقف الخارجة ورصف حي المجاهدين

وزير العمل خلال زيارة لأحد المصانع

بروتوكول لتأهيل الشباب وتطوير التدريب المهني وربطه باحتياجات الصناعة

بناء القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية

منال عوض توجه بتعزيز القدرات الفنية لإعداد التقارير المناخية ودعم مفاوضات COP31

بالصور

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد