مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. فيديو

أكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن مواجهة الزمالك والأهلي المرتقبة تحمل حسابات مختلفة للفريقين، مشيرا إلى أن الزمالك يدخل اللقاء بأريحية نفسية أكبر، بينما يتحمل الأهلي ضغوطًا إضافية في ظل أهمية المباراة وتأثير نتيجتها على مشواره في الدوري.

وأوضح يحيى خلال لقائه ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم سارة مجدي وروان أبو العينين أن لاعبي الأهلي عادة ما يدخلون مباريات القمة بدافع قوي لتحقيق الفوز، في حين يرى أن الزمالك يبدو أكثر هدوءا بعد تتويجه بالدوري في الموسم الماضي.

وفيما يتعلق بالتشكيل، أشار إلى أن كريم فؤاد قد يبدأ في الجبهة اليسرى للأهلي مع تفضيله مشاركة توفيق محمد، الذي ظهر بصورة مميزة في المباراة الأخيرة.

وبشأن الزمالك، رجح إمكانية الاعتماد على عبد الله السعيد أساسيا، في ظل الإصابة الأخيرة لأحمد فتوح، مع احتمال الاحتفاظ بالأخير على مقاعد البدلاء.



