موسى مصطفى موسى: حزب الغد يواصل تطوير هياكله التنظيمية وتجديد دمائه..صور

نظم حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، اللقاء الأسبوعي لقيادات وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، في إطار اجتماعاته التنظيمية والسياسية المستمرة لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والمجتمعية والتنظيمية، واستعراض رؤية الحزب تجاه القضايا التي تمس حاضر الدولة المصرية ومستقبلها، إلى جانب بحث آليات تطوير الأداء الحزبي وتعزيز التواصل بين القيادات والأعضاء، بما يدعم قدرة الحزب على القيام بدوره السياسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، خلال اللقاء، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل واحدة من أعظم المحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، ورمزًا خالدًا لقدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل عندما تتوحد الإرادة الوطنية خلف هدف واحد.

ووجه موسى التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى هذا الانتصار العظيم، مؤكدًا أن السادس من أكتوبر لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل ملحمة وطنية متكاملة جسدت التضحية والانضباط والإيمان بالوطن، وأثبتت أن حماية الأرض وصون الكرامة الوطنية مسؤولية تتوارثها الأجيال.

وأضاف رئيس حزب الغد أن استحضار دروس أكتوبر يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، التي تفرض على الجميع إدراك قيمة الدولة الوطنية ومؤسساتها وقدرتها على حماية مقدرات شعبها.

وشدد على أن روح أكتوبر يجب أن تظل حاضرة في العمل والإنتاج والتعليم وبناء الوعي، وأن يتحول الاعتزاز بالانتصار إلى دافع مستمر لمواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستبقى محل تقدير واعتزاز الشعب المصري، بما تقوم به من دور وطني في حماية حدود البلاد وصون أمنها وسلامة أراضيها.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس موسى مصطفى موسى إعادة تشكيل أمانة المواطنة بحزب الغد بقيادة الدكتور محمود يحيى، نائب رئيس الحزب للدراسات والبحوث، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحزب لتطوير أدائه المجتمعي وتعزيز حضوره في الملفات المرتبطة بالمواطن المصري، وترسيخ قيم الانتماء والمشاركة والمسؤولية المشتركة.

وأوضح أن أمانة المواطنة تمثل إحدى الركائز المهمة في الهيكل التنظيمي للحزب، لما يمكن أن تقوم به من دور في تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وطرح المبادرات التي تدعم قيم التعايش والتعاون واحترام القانون، بما يترجم مبادئ المواطنة إلى ممارسات واقعية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وشدد رئيس حزب الغد على أن المواطنة الحقيقية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، واحترام التنوع داخل المجتمع المصري، وترسيخ الشعور بالانتماء إلى وطن واحد يجمع أبناءه تحت مظلة الدولة والقانون.

وأكد أن قوة المجتمع لا تقاس فقط بما يمتلكه من إمكانات مادية، وإنما بمدى تماسك نسيجه الوطني وقدرة أبنائه على مواجهة محاولات الفرقة والانقسام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بتفعيل دور أمانة المواطنة، وتوسيع نطاق أنشطتها، والعمل على نشر الوعي الوطني والمجتمعي، وتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية، بما يدعم وحدة المجتمع ويحافظ على تماسك الدولة المصرية.

وتطرق موسى إلى ملف التعليم، مؤكدًا أنه يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي ينبغي أن تحظى بأولوية مستمرة في خطط الدولة والمجتمع، باعتباره الأساس الحقيقي لبناء الإنسان المصري وتأهيل الأجيال الجديدة للتعامل مع متطلبات المستقبل.

وأوضح أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على تطوير المناهج أو تحديث المنشآت التعليمية، بل يمتد إلى بناء عقل قادر على التفكير والتحليل والإبداع، وتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية، بما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإنتاج والمنافسة والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب الغد أن تطوير التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الدولة والمؤسسات التعليمية والأسرة والأحزاب والقوى المجتمعية، مع ضرورة ترسيخ قيم الانضباط والوعي والانتماء الوطني لدى الطلاب، والاهتمام بالمعلم باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أهمية دعم التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، وتوسيع مسارات اكتساب المهارات، بما يتيح للشباب فرصًا حقيقية للتأهيل والعمل والإنتاج، مؤكدًا أن بناء الإنسان يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية، وأن أي رؤية جادة لمستقبل مصر لا بد أن تجعل التعليم في مقدمة أولوياتها.

وجدد المهندس موسى مصطفى موسى التأكيد على الموقف الثابت لحزب الغد الداعم للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن الحزب يقف خلف الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات تستهدف حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن والحفاظ على استقراره.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية الوطنية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات متشابكة، مؤكدًا أن دعم الدولة في الملفات المرتبطة بالأمن القومي وحماية المصالح العليا لمصر يمثل موقفًا وطنيًا أصيلًا ينطلق من إعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى.

وأشار موسى إلى أن حزب الغد يؤمن بأهمية الاصطفاف الوطني حول الثوابت التي تحمي الدولة وتحفظ أمنها واستقرارها، مع مواصلة العمل السياسي والمجتمعي بصورة مسؤولة تسهم في رفع الوعي وتقديم الأفكار والحلول التي تخدم المواطنين وتدعم مسيرة التنمية. وأكد أن قوة مصر الحقيقية تنبع من تماسك شعبها وثقته في مؤسساتها الوطنية وقدرتها على التعامل مع التحديات، وأن الحزب سيواصل القيام بدوره في دعم كل جهد وطني يستهدف حماية الأمن القومي، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس حزب الغد رسالة شكر وتقدير إلى جميع القيادات وأعضاء الأمانة المركزية الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في الاجتماع، مثمنًا ما يبذلونه من جهود في دعم أنشطة الحزب وتعزيز حضوره السياسي والمجتمعي.

وأكد أن اللقاءات الأسبوعية تمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتقييم الأداء ومناقشة الملفات ذات الأولوية، فضلًا عن كونها أداة أساسية لتعزيز التواصل بين القيادة وأعضاء الحزب، وتوحيد الجهود حول أهداف تنظيمية وسياسية واضحة خلال المرحلة المقبلة.

وكشف المهندس موسى مصطفى موسى أن حزب الغد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ عملية تطوير وتجديد واسعة في هياكله التنظيمية، تقوم على ضخ قيادات تمتلك أسماء بارزة وخبرات متراكمة وتاريخًا مهنيًا كبيرًا في تخصصاتها المختلفة، بالتوازي مع الدفع بدماء جديدة من الكوادر الشابة والعناصر القادرة على العمل والمبادرة وتحمل المسؤولية.

وأوضح أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الخبرة المتراكمة والطاقة الجديدة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، بما يمنح الحزب قدرة أكبر على تطوير أدائه وتوسيع قاعدة مشاركته وتعزيز فاعليته على الساحة السياسية والمجتمعية.

وأكد رئيس حزب الغد أن تجديد الدماء لا يعني التخلي عن الخبرات أو إهدار ما تحقق من جهود، وإنما البناء على التجارب الناجحة وفتح المجال أمام الكفاءات الجديدة لتقديم أفكار ورؤى مبتكرة، مشددًا على أن الحزب يسعى إلى تطوير منظومة العمل الداخلي بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتطلعات المواطنين.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا تنظيميًا أكثر فاعلية، يستهدف تعزيز الحضور في الملفات الوطنية والمجتمعية، وتفعيل دور الأمانات المتخصصة، وإعداد كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في دعم الدولة المصرية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.