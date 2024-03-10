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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز الفرافرة: استمرار تلقي طلبات تقنين أراضي منازل القرى حتى منتصف مارس

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تلقى طلبات الراغبين فى تقنين أوضاع الأراضى التى قاموا ببناء منازلهم عليها منذ عدة سنوات على مستوى القرى التابعة لمركز الفرافرة وذلك لمدة 30 يوم منذ فتح باب التقديم والذى ينتهى منتصف شهر مارس الجارى.
 

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وتضمنت شروط تقنبن المنازل أن يكون المنزل مقام فعلياً ومأهول بالسكان وتم توصيل أحد المرافق له وأن تكون الأرض التى تم البناء عليها أرض دولة منذ سنوات وحالتها مستقرة وليست عليها أية نزاعات قانونية أو حقوق للغير. 

كما تضمنت الشروط أيضا أن يكون المنزل داخل الحيز العمرانى وغير مخالف لخطوط التنظيم وألا يكون المنزل محرر ضدة أية محاضر أو مخالفات أو صدر بشأنه قرارات إزالة وان يكون المتقدم للتقنين مقيم فعلياً بالمنزل إقامة دائمة.

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ويجب على طالب التقنين أن يقدم نموذج معتمد مرفق به صورة الرقم القومى وكروكى المنزل ومحضر معاينة وإيصال مرافق حديث ويتم تقديم المستندات بصفة شخصية أو بتوكيل رسمى للجهة المختصة بالوحدة المحلية القروية التابع لها المنزل. 

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