استشاري تغذية يوضح أهم النصائح لوجبة السحور في شهر رمضان |فيديو

قال الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة ، إنه لابد من تجنب تناول الشاى والقهوة فى وجبة السحور لأن الكافيين مادة طاردة للمياه ، موضحا أنه يمكن تناولها بين الإفطار والسحور .



تناول المياه

ونصح "ساري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "«8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سي " ، بضرورة تناول المياه بكميات كبيرة بين وجبتي الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم فترات طويلة.

وأشار "استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة" إلي أنه لابد أن تحتوي وجبة السحور على خضروات وفاكهة وطبق الفول أساسي لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين النباتي مع البيض أو كوب الزبادي.