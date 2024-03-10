في 20 دقيقة.. طريقة عمل الزبادي الموفرة بدون ماكينة

الزبادي من الأصناف الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على مائدة السحور في شهر رمضان ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الزبادي في ٢٠ دقيقة وبأقل المكونات

مكونات عمل الزبادي

- لتر من الحليب.

- كوب من الزبادي.

طريقة التحضير



- في البداية يتم تدفئة الحليب حتى يصبح دافئا فقط دون تسخينه.

- ثم يتم خلط الزبادي مع الحليب بشكل جيد،

حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

- بعد ذلك، يتم صب الخليط في أكواب صغيرة أو طواجن خاصة بالزبادي، مع التأكد من توزيعه بالتساوي.

- يتم تسخين الفرن لمدة 20 دقيقة ثم يُطفأ.

- يتم وضع الأكواب في الفرن وتركها طوال الليل لتخمير الزبادي بشكل جيد.

- يتم إخراج الزبادي من الفرن.

- أخيرا يتم وضع الزبادي في الثلاجة بالهنا والشفا ٠

طريقة عمل زبادي بالفواكه



- لتر من الحليب

- كوب من الزبادي

- كمية مناسبة من الفواكه، مثل الفراولة أو

الخوخ.

طريقة التحضير

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- يتم تدفئة الحليب حتى يصبح دافئا دون الغليان.

- يتم إضافة الزبادي إلى الحليب الدافيء وتقليبهم جيدًا.

- يضاف الفواكه إلى الخليط، مثل الفراولة أو الخوخ، ويتم مزجهم بشكل جيد يتم ضرب المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يتم الحصول على خليط ناعم ومتجانس يتم تحضير الخليط في أكواب أو طواجن

الزبادي بتوزيعه بالتساوي

- يتم وضع الأكواب في الفرن المسخن مسبقا لمدة ليلة كاملة، مما يساعد على تخمير

الزبادي بشكل جيد.

- بعد ذلك، يتم وضع الزبادي في الثلاجة لتبريده.