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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحل الكثير من المشاكل.. رئيس بورفؤاد يدير حوارا مفتوحا مع أهالي المدينة

للاستماع لآرائهم
للاستماع لآرائهم المختلفة رئيس مدينة بورفؤاد يدير حوار مفتوح

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،مؤتمراً موسعاً مع  ممثلي الأحزاب وعددا من قطاعات المجتمع المختلفة من أهالي المدينة، والأجهزة التنفيذية بالمدينة، في إطار اللقاءات المستمرة بين رئيس مدينة بورفؤاد وقطاعات المجتمع المختلفة.

 يأتي هذا المؤتمر بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، جاء ذلك بحضور المهندسة نادية رشوان سكرتير المدينة ومديري إدارات المتابعة والإدارة المالية والعلاقات العامة.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي لأهمية اللقاء من أجل التواصل مع أهالي مدينة بورفؤاد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن.

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وحرص رئيس مدينة بورفؤاد على عقد حوار مفتوح مع جميع الحضور من أهالي المدينة والإجابة على استفساراتهم في العديد من القضايا التي تشغل الشارع البورفؤادي، كما استمع للآراء المختلفة وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية.

للاستماع لآرائهم المختلفة رئيس مدينة بورفؤاد يدير حوار مفتوح مع أهالي المدينة

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وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار  عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع أهالي المدينة، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المدينة للتعريف بما تشهده المدينة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار،  فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها، ومناقشه المشكلات علي ارض الواقع من اجل علاجها وتحقيق التطور داخل مدينة بورفؤاد في جميع  المجالات والتفكير خارج الصندوق .

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