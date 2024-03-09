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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا لافتتاحه .. بدء تسليم محلات سوق الهنا بضواحي بورسعيد

تمهيدا لافتتاحه خلال
تمهيدا لافتتاحه خلال شهر رمضان المعظم تسليم محلات سوق الهنا

تابع  الدكتور منصور بكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، بدء تسليم المحلات بسوق الهنا الحضاري الجديد بنطاق منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، و ذلك تمهيدا لافتتاحه خلال شهر رمضان المعظم،.

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وتواجد سكرتير عام بورسعيد الدكتور منصور بكري برفقة سمر الموافي رئيس حي الضواحي في السوق للإشراف على العمل  

وفي إطار تعليمات محافظ بورسعيد،  تم تكليف جهاز للنظافة وجهاز للحفاظ علي أمن السوق يعملان علي مدار اليوم،  

تمهيدا لافتتاحه خلال شهر رمضان المعظم تسليم محلات سوق الهنا بضواحي بورسعيد

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و كان محافظ بورسعيد قد أكد خلال جولة سابقة  ان سوق "الهنا " الحضاري يأتي ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي ،  في  إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ، و ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

ويضم السوق الجديد المطور 76محل ومقر للإدارة والأمن ودورات مياه ..وتشمل المخلفات جميع الأنشطة التي تخدم المنطقة والمناطق المجاورة و أقيم السوق الجديد لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق.

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