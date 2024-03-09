محافظ بورسعيد: يوم الشهيد يعد تخليدا لأرواح أبطالنا وتذكيرا بتضحياتهم للحفاظ على الوطن

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لأبطالنا من رجال القوات المسلحة والذين يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء من أجل الوطن، وكذلك أسر شهداء أبطال القوات المسلحة والشرطة ، على ما قدموه للوطن من أرواح غالية ونماذج مشرفة لم تتأخر يوما عن حماية الوطن.

وقال محافظ بورسعيد: “إن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن يعيشون فى ذاكرتنا دائما، فقد حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة”، لافتا إلة أن الشعب المصرى نسيج واحد ويلتف دائما خلف قيادته الحكيمة وقواتنا المسلحة التى تمثل درع الدفاع الأول عن كل مواطن.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن اليوم التاسع من مارس والذى يوافق ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، يعبر عن الوفاء والاعتزاز والفخر بتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة، والذين دافعوا عن تراب الوطن بكل ماهو غالٍ وثمين.

وأضاف: “نفخر بالدماء الشريفة التى سالت من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة، فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.