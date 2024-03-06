طالبات القناة الإعدادية في بورسعيد يتألقن بمسرحية يوم مع ابنتي

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، العرض المسرحي "يوم مع ابنتي " لطالبات مدرسة القناة الإعدادية.
وأكد وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمته أمام الحضور بعد مشاهدة العرض أن مسرحة المناهج تعمل على إعادة تقديم الموضوع التعليمى بشكل غير مباشر للطالب، من خلال صياغته فى قالب فني لتسهيل توصيل المعلومة للطالب كبديل عصري وذكي للشكل التقليدي للتعليم.
وأشار الدكتور محمد عبد التواب إلى أن تفعيل الأنشطة التربوية واستخدام استراتيجيات التعلم النشط المختلفة والعصف الذهني يساعد الطلاب على الابتكار والإبداع وتوظيف مواهبهم فى مكانها الصحيح.
وعلى هامش الزيارة، تفقد وكيل تعليم بورسعيد القاعات الدراسية ومعرض المدرسة الدائم للانشطة التربوية ومنتجات الطالبات، مشيدا بالمجهود المبذول من إدارة المدرسة والقائمين عليها للارتقاء بالعملية التعليمية.