الغضبان: قرية الفيروز من أكبر القرى السياحية الموجودة في بورسعيد

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و محمد صالح صالح السيد منصور رئيس مجلس أداره شركه دايموند بلو بروتوكول حق انتفاع قرية الفيروز لمدة ٣٠ عام بقيمة١٥ مليون ونصف في السنة وزيادة سنوية ١٠٪ ، وذلك بديوان عام المحافظة وبحضور المستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

محافظ بورسعيد يوقع عقد الفيروز 1000273590 1000273591 1000273589 1000273587 1000273588 1000273586

وأكد محافظ بورسعيد، أن قرية الفيروز من أكبر القرى السياحية الموجودة في بورسعيد ، موجها بالعمل المستمر على الارتقاء بالقرية وتطويرها لما تمثله من أهمية سياحية لمحافظة بورسعيد، لافتا أن القطاع السياحي ببورسعيد شهد تطورا غير مسبوق تماشيا مع خطة وضع بورسعيد على خريطة السياحة و جعلها في مصاف المدن السياحية

ومن جانبه، وجه محمد صالح منصور الشكر لمحافظ بورسعيد، مؤكدا حرصه على تقديم أفضل خدمات سياحية بالقرية و تطويرها بما يتماشى مع الطفرة السياحية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.