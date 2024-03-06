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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: قرية الفيروز من أكبر القرى السياحية الموجودة في بورسعيد

محافظ بورسعيد يوقع
محافظ بورسعيد يوقع عقد الفيروز

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و محمد صالح صالح السيد منصور رئيس مجلس أداره شركه دايموند بلو بروتوكول حق انتفاع قرية الفيروز لمدة ٣٠ عام بقيمة١٥ مليون ونصف في السنة وزيادة سنوية ١٠٪  ،  وذلك بديوان عام المحافظة وبحضور المستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

محافظ بورسعيد يوقع عقد الفيروز

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وأكد محافظ بورسعيد، أن قرية الفيروز من أكبر  القرى السياحية الموجودة في بورسعيد  ، موجها بالعمل المستمر على الارتقاء بالقرية وتطويرها لما تمثله من أهمية سياحية لمحافظة بورسعيد،  لافتا أن القطاع السياحي ببورسعيد شهد تطورا غير مسبوق تماشيا مع خطة وضع بورسعيد على خريطة السياحة و جعلها في مصاف المدن السياحية

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ومن جانبه،  وجه  محمد صالح منصور الشكر لمحافظ بورسعيد،  مؤكدا حرصه على تقديم أفضل خدمات سياحية بالقرية و تطويرها بما يتماشى مع الطفرة السياحية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

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