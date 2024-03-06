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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

شهد معرضًا للمنتجات من المشغولات اليدوية

وكيل تعليم بورسعيد يشهد عرضًا تجريبيًا للتربية الموسيقية بمسرح الثانوية بنات

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،  اليوم، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

حيث تفقد " عبد التواب "عددا من القاعات الدراسية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات واستمع لشرح معلميها مثنيًا على تفاعلهم الإيجابي مع الطالبات.

وكيل تعليم بورسعيد

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كما شهد معرضًا للمنتجات من المشغولات اليدوية من صنع الطالبات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وحضر وكيل تعليم بورسعيد العرض التجريبي للتربية الموسيقية بمسرح المدرسة والذي شارك فيه طلاب المنتخب الموسيقي للمديرية تحت إشراف توجيه عام التربية الموسيقية موجهًا الشكر للقائمين عليها.

 

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