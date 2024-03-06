وكيل تعليم بورسعيد يشهد عرضًا تجريبيًا للتربية الموسيقية بمسرح الثانوية بنات

شهد معرضًا للمنتجات من المشغولات اليدوية

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

حيث تفقد " عبد التواب "عددا من القاعات الدراسية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات واستمع لشرح معلميها مثنيًا على تفاعلهم الإيجابي مع الطالبات.

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كما شهد معرضًا للمنتجات من المشغولات اليدوية من صنع الطالبات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحضر وكيل تعليم بورسعيد العرض التجريبي للتربية الموسيقية بمسرح المدرسة والذي شارك فيه طلاب المنتخب الموسيقي للمديرية تحت إشراف توجيه عام التربية الموسيقية موجهًا الشكر للقائمين عليها.