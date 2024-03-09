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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من شارع الأمين لشارع ستالينجراد بمناخ بورسعيد| البدء فى وضع الطبقة الأسفلتية النهائية

البدء فى وضع الطبقة
البدء فى وضع الطبقة السطحية النهائية بشارع كسرى فى مناخ بورس

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وضع الطبقة السطحية النهائية بشارع كسرى من شارع الأمين حتي شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة. 

جاءت الأعمال تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وتشمل أعمال التطوير حاليا أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

البدء فى وضع الطبقة السطحية النهائية بشارع كسرى فى مناخ بورسعيد

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطه زمنيه محدده ،لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .

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