من شارع الأمين لشارع ستالينجراد بمناخ بورسعيد| البدء فى وضع الطبقة الأسفلتية النهائية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وضع الطبقة السطحية النهائية بشارع كسرى من شارع الأمين حتي شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة.

جاءت الأعمال تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل أعمال التطوير حاليا أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

البدء فى وضع الطبقة السطحية النهائية بشارع كسرى فى مناخ بورسعيد 1000273891 1000274719 1000273879 1000274724 1000273888 1000274723 1000273885 1000274721 1000273882

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطه زمنيه محدده ،لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .