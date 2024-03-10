كيف ساهمت المشروعات الكبرى بتنمية سيناء؟.. أستاذ هندسة يوضح

أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الهندسة بجامعة بني سويف، أن ما يتم في محافظة سيناء، يدل على أن الدولة تعتمد على التنمية والإعمار، لمناطق سيناء، مما يمثل على العبور نحو الجمهورية الجديدة.

وقال عبدالله أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية"، إن إدخال منظومة السكة الحديد بمسافة 500 كيلو داخل سيناء، ربطها مع عدد من محافظات الجمهورية، إضافة إلى شبكة الطرق الكبيرة التي تمت.

وتابع أستاذ الهندسة بجامعة بني سويف، أنه تم العمل على تطوير الموانئ البحرية، في طابا ورفح، إضافة إلى استصلاح أكثر من نصف مليون فدان.