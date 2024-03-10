وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بحلول شهر رمضان

التقى أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الأحد 10 مارس 2024م بمقر هيئة قضايا الدولة، حيث هنأه وأعضاء المجلس بحلول شهر رمضان المبارك مشيدًا بدور الهيئة في الدفاع عن كل ما يخص مال الوقف وقضايا الأوقاف.

وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بـ شهر رمضان

من جانبه أشاد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وجهودها في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وعنايتها بمال الوقف .

حضر اللقاء كل من: المستشار محمد حسن محمد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس التفتيش القضائي، والمستشار أحمد سعد رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمي، والمستشار كرم جميل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس القسم القضائي بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والمستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي.