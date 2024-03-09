الأوقاف: افتتاح 61 مسجدا في أول جمعة في رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم بإذن الله تعالى افتتاح مسجد الرحمة - قرية شنو - كفر الشيخ الأربعاء القادم 13/3/2024م.
كما يتم افتتاح ( 61 ) مسجدًا في أول جمعة في رمضان 15/3/2024م ،منها ( 44 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 17 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أوضحت، وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 795 ) مسجدًا منها( 628 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 167 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15 / 3 / 2024م عدد ( 11817) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (845) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. مسجد السلام - نجع عمار - دير مواس
2. مسجد التوبة - النحال - بني عبيد - أبو قرقاص
3. مسجد المغفرة - الفواخر - منشية الدهب - المنيا
4. مسجد الرحمة القبلي - ع مؤنس - زاوية برمشا - مركز العدوة
5. مسجد الزراعيين - بني مزار
6. مسجد الرحمة الشرقي - عزبة مجلي خليل - طوخ
7. مسجد المؤمن - تقسيم شادي - بندر المنيا
8. مسجد المهدي - عزبة صميدة يونس
9. مسجد الرحمن القبلي - طوة - مركز المنيا
10. مسجد التوحيد - زاوية حاتم - أبو قرقاص
11. مسجد عباد الرحمن - منشية زعفرانة - أبو قرقاص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. مسجد حي العرب - الرياض
مديرية أوقاف سوهاج
13. مسجد الرحمن الرحيم - السمطا– البلينا
مديرية أوقاف الأقصر
14. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المهيدات –العديسات قبلي - الطود
مديرية أوقاف قنا
15. مسجد آل محمود - تيجة– أبو تشت
16. مسجد محمد رشاد –الحبيلات الغربية - أبو تشت
مديرية أوقاف الفيوم
17. مسجد يأدم غالب - إطسا
18. مسجد الدعوة الحميدية - إطسا
19. مسجد أبو النور - طامية
مديرية أوقاف بني سويف
20. مسجد الرحمن - عزبة الحبايشة– مناشي أبو صير الملق –الواسطى
21. مسجد الشيخ عبد القادر - بندر سمسطا
22. مسجد أبو ناقة - عزبة أولاد عيد - صفط راشين - ببا
مديرية أوقاف أسوان
23. مسجد الدكتورة مايسة القماح - قريةالبصالي– مركز كوم أمبو
24. مسجد التوبة - قرية الخور بحري - مركز كوم أمبو
مديرية أوقاف مطروح
25. مسجد عبد السلام حماد - الخروبة - مطروح
مديرية أوقاف الشرقية
26. مسجد البساينة - م رضوان - أبو كبير
27. مسجد التوبة - عزبة عطية - غزالة - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
28. مسجد أولاد عبد الهادي - عواجة - ديروط
29. مسجد الهدى - خارفة - ديروط
30. مسجد عمر بن الخطاب - القوصية
مديرية أوقاف البحيرة
31. مسجد الرحمن - قرية سعيد عقاب - دسونس - مركز أبو حمص
32. مسجد السكران - قرية النشو البحري –بولين - مركز كفر الدوار
33. مسجد الزياتين - قرية كوم عزيزة - مركز أبو حمص
34. مسجد أنصاف - قرية محلة كيل - مركز أبو حمص
35. مسجد شميس - قرية بولين- مركز كفر الدوار
36. مسجد أنوار الكريم - قرية العلايا - مركز إيتاي البارود
37. مسجد الرحمة - قرية أبو عصايتين - المنشية الجديدة - مركز الدلنجات
38. مسجد 4/5 أبيس - قرية كوم أشو - مركز كفر الدوار
39. مسجد الطويلة - قرية الإبراهيمية - مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف الجيزة
40. مسجد الوالدين - 800 فدان - 6 أكتوبر
41. مسجد الحليم - أفق جاردنز - أكتوبر
42. المسجد الغربي - قرية بني سلامة - منشأة القناطر
مديرية أوقاف القليوبية
43. مسجد الصفا والمروة - الحي الرابع - مدينة العبور
44. مسجد الرضوان - المنشأة الصغرى - كفر شكر
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد العسقلاني - طنسا - ببا
مديرية أوقاف الوادي الجديد
2. مسجد بئر 12 - قرية غرب الموهوب - مركز الداخلة
مديرية أوقاف الجيزة
3. مسجد الغنيمية - منيل السلطان - أطفيح
مديرية أوقاف الدقهلية
4. مسجد الكريم العيسوي - طماي الزهايرة - مركز السنبلاوين
5. المسجد الكبير ( البحر )- ميت ضافر - مركز دكرنس
6. مسجد النور - عزبة معوض البحرية - مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف البحيرة
7. مسجد منشأة الصيرفي ( السريع ) - مركز إيتاي البارود
8. مسجد عبد الله الحبشي - قرية الورثة - مركز دمنهور
مديرية أوقاف البحر الأحمر
9. مسجد التقوى - سفاجا
مديرية أوقاف المنيا
10. مسجد السرو الكبير - السرو
مديرية أوقاف الفيوم
11. مسجد سعدة البحري - أبو السعود - مركز الفيوم
مديرية أوقاف الغربية
12. مسجد عزبة الأربعين - الشين - قطور
مديرية أوقاف قنا
13. مسجد الحاج صدقي - أبو مناع بحري - دشنا
14. مسجد أبو بكر الصديق - شارع 15 مايو - مدينة نجع حمادي
مديرية أوقاف القليوبية
15. مسجد التوحيد - زاوية بلتان - برشوم - مركز طوخ
16. مسجد آل حلاوة - أجهور الكبرى - طوخ - برشوم
مديرية أوقاف الشرقية
17. مسجد الشهيد أحمد شحاته - الزهراء بردين