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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة بالشرقية

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق فعاليات توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة بإجمالي 500 طن مساعدات غذائية لتوزيعها مباشرة من خلال المتطوعين على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة.

 

 وذلك خلال شهر رمضان المعظم في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة  والعقيد مهندس أحمد وفا مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية وسعيد عباس المنسق العام لمؤسسة حياه كريمة بالشرقية.

أوضح محافظ الشرقية أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتغيير شكل حياة المواطنين للأفضل وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى انه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه صندوق الحماية المجتمعية إليهم والإستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي.  

ومن جانبه أشار مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية إلي أنه من المقرر توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية تحتوي على ( فول مدمس – مكرونه -  سكر -  أرز -  لوبيا – زيت – ملح -  شاي – صلصه ،  والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية محافظ الشرقية وبمشاركة المتطوعين من الشباب لتوفير إحتياجات المواطنين الأكثر إحتياجاً من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

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حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع المتطوعين من الشباب مقدماً لهم الشكر على  مشاركتهم قائلاً أنها فرصة عظيمة لخدمة أبناء محافظتهم من خلال المشاركة بأيديهم في توصيل المواد الغذائية  للمستحقين ورسالة للتأكيد على ما يعكسه شهر رمضان من تقاليد ومعايير حافظ عليها المصريين منذ القدم في الترابط والتراحم.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القيادة السياسية المواد الغذائية حياة كريمة حياة كريمة بالشرقية خلال شهر رمضان

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