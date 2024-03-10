عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تنتهي مع أذان المغرب.. عبادة يغفل عنها في آخر يوم من شعبان

عبادة عظيمة الأجر
عبادة عظيمة الأجر في آخر يوم من شعبان

آخر يوم من شعبان قد أتى ويكثر معه البحث عن العبادات والأعمال التي يستحب فعلها قبل دخول شهر رمضان المعظم، ومع انتظار دار الإفتاء المصرية لحسم الموقف بشأن استطلاع هلال رمضان 2024، بقي أن تعلم بأن هناك أمور سنها النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها كمن أدى عبادة عظيمة الأجر.

عبادة عظيمة الأجر في آخر يوم من شعبان

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الذكر باب جليل في عبادة الله، فالذكر أنسب العبادات لعصرنا الحاضر؛ لأن الصلاة تأخذ وقتا، وقراءة القرآن تأخذ وقتا، والصيام يأخذ مجهوداً، والحج يأخذ وقتا ومجهودا ومالا .

وفي آخر يوم من شعبان اعلم أن من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة التبشير بدخول رمضان فاحرص عليها مع الذكر فإنه العبادة التي لا ترتبط بزمان أو مكان ومأجورة على كل حال لها، حيث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشِّر أصحابه بقدوم رمضان فيقول :قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تُفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرِم.

وعليك أن تدعو بالقول: «اللهم بلغنا رمضان مُعافين، مقبولين، مُحاطين بالأهل والأَحِبّة في ظلال رحمتك وعفوك».

اللهم إن كان هذا آخر يوم من شعبان فنسألك اللهم بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد نسألك اللهم أن تنظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدًا. 

دعاء آخر يوم من شعبان .. اغتنمه بـ 10 كلمات قبل المغرب

اللهم فاعف عنا فيه واغفر لنا وارزقنا حسن الطاعة في رمضان وأخرجنا من رمضان مغفور لنا متقبل منا أعمالنا وارزقنا الحمد على كل نعمك علينا والرضا بما قسمته لنا وارزقنا اللهم شفاعة سيد الخلق واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا الفردوس الأعلى جوار سيد الخلق وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يوم أن نلقاك. 

اللهم بحق أنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك أن تجيرنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك بحق وجهك الكريم أن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين.

اللهم ارزقنا عملًا حسنًا نختم به عمرنا، وهوِّن علينا سكرات الموت، وألهمنا النطق بالشهادة عند خروج الروح يا رب العالمين.

اللهم أعنَّا بنعمتك على حسن عبادتك، نعوذ بك يا الله من كفر النعمة ومن سوء استقبالها أو استعمالها يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، اللهم أنت رجاء المذنبين، وآمال الخائفين، ومجيب دعوة المضطرين، استجب دعائنا يا رب العالمين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

آخر يوم من شعبان شهر رمضان دار الإفتاء هلال رمضان استطلاع هلال رمضان 2024 عبادة عظيمة الأجر في آخر يوم من شعبان شهر شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

موضوعات متعلقة

ما هي مفطرات رمضان؟ احذر 4 أمور تجعلك من الخاسرين في شهر الكرم

غرة شهر رمضان 2024.. الأعلى للمسلمين في ألمانيا يعلن غدًا أول أيامه

غرة شهر رمضان 2024.. أول دولة تعلن غدا المتمم لشهر شعبان

باقي 7 ساعات.. جدد توبتك بـ10 كلمات قبل أول ليلة من رمضان

الاحتفال بـ هلال رمضان 2024 .. حكمه ومظاهره عبر التاريخ الإسلامي

رمضان كريم .. حكم التهنئة بها مع دخول الشهر المعظم؟ الإفتاء تحسم الجدل

دعاء آخر يوم من شعبان .. اغتنمه بـ 10 كلمات قبل المغرب

حكم الفطر لطول مدة الصيام في شهر رمضان.. ماذا قال الفقهاء عنه؟

ترشيحاتنا

إحالة دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين للمفوضين

مدبولي يصعد أعلى تبة هارون ويستمع لوجهة النظر الدينية والأثرية حول جبل التجلي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الداخلية تشارك سيدات مصر الاحتفال | صور

رئيس الوزراء يتفقد النُزل البيئي الجديد ومركز الزوار الجديد بسانت كاترين

مفيش رقص وخمور.. كباريهات وبارات الجيزة تغلق أبوابها لمدة 30 يوما

وزير المالية لصدي البلد : لن يتضرر المواطن من سنة التصحيح الاقتصادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

أحرق بخارى ..ذكرى احتلال جنكيز خان للمدينة الشهيرة

سعره صادم.. فستان هيفاء وهبي القصير في باريس يشعل السوشيال ميديا|شاهد

الأغرب.. مترو وشبكة مواصلات كاملة تحت الماء في الهند| كيف تعمل؟

فيديو

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ