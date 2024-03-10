جامعة بني سويف تنظم دورة إعداد القيادات الطلابية

نظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف، فعاليات دورة إعداد القيادات الطلابية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة، تحت إشراف الدكتور جمال عبدالمطلب مدير المركز، والدكتور حسام الدين الهواري منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد فاروق مدير عام رعاية الشباب وبرعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،



تناولت الدورة عدة موضوعات منها تدريب الطلاب على مهارات الاتصال، والقيادات الإبداعية، القيادة الفعالة، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وتنمية الوعي وزيادة الولاء والانتماء في ظل التهديدات التي تواجه الأمن القومي، ودور الشباب الجامعي في نبذ التعصب، بالإضافة إلى محاضرة عن لائحة الأنشطة الطلابية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الدورات هو إعداد وتأهيل قيادات طلابية قادرة على إدارة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، والمشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية الخارجية، ويسعى البرنامج التدريبي إلى توفير التدريب الفعال على القيادة، والتركيز على التنمية والتطوير الذاتي معتمداً على الأنشطة التفاعلية التي تركز على تطوير الصفات التي تؤهل الطالب ليصبح قائداً ناجحاً قادراً على خدمة جامعته ومجتمعه.

وأشار الدكتور جمال عبد المطلب، إلى أن الدورات يحاضر فيها نخبة من المدربين المعتمدين بالمركز، بالإضافة إلي خبراء في مجال الأنشطة الطلابية من الأساتذة والعاملين بإدارة رعاية الشباب، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المركز تفيد اجتيازه للدورة التدريبية.