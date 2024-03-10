بفضل الرئيس السيسي.. سهام جبريل: المرأة المصرية أصبح لها دور في القيادة

أكدت الدكتورة سهام جبريل، مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، أن المرأة أصبحت تقود في المحافظات أصبح حق لها، في أن تمارس حقها بشكل كامل في القيادة.

وقالت سهام جبريل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أنه نحتاج إلى جميع الكوادر النسائية في المخافظات، خاصة في محافظات شمال وجنوب سيناء، مؤكدة أنه في السابق كان هناك تهميش كبير لدور المرأة.

وتابعت مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، أنه بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح للسيدات دور في المشاركة والقيادة، في المحافظات، وأصبح لها دور في إتخاذ القرارات.

وأشارت سهام جبريل إلى أن المرأة أكثر قربا من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع، ولذلك هي قادرة على تبني قضايا المجتمع، إضافة إلى قضايا الأسرة.