إعلامي يفجر مفاجأة بشأن رواتب لاعبي الأهلي

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن إدارة النادي الأهلي قررت تخفيض رواتب اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، بسبب الارقام الكبيرة التي يتقاضها هؤلاء اللاعبين.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لديه خطة لتطبيق سقف رواتب للأجانب لانه بيصرف شهريا مليون و300 ألف دولار، وفي السنة بتصل الى 15 مليون دولار".

وتابع: "الاهلي بيدفع رواتب للاعبين المحليين 16 مليون جنيه في الموسم"



الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.