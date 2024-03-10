ماذا حدث في اجتماع الحوار الوطني الأخير.. عضو مجلس الأمناء يجيب

كشف النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،عن تفاصيل اجتماع المجلس الذي عقد أمس السبت، للمراجعة واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال عبد القوي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحوار الاقتصادي، على مدار 4 أيام، وتم على مدار 12 جلسة، وجلس على طاولته الخبراء والمتخصصين وأيضا ممثلين عن الحكومة، لوضع حلول لتصحيح مسار الاقتصاد الفترة القادمة.

ونوه عبد القوي أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة كافة توصيات الحوار باجتماع امس، ومن المقرر ان يتم الانتهاء منها قريبا، حيث يوجد توصيات ما زالت في حاجه للضبط سواء التجديد أو الإضافة او الصياغة.

واردف عبد القوي أن الحوار الوطني تم بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأيضا الحكومة، موضحا أن التوصيات ستمس حياة المواطن بشكل وواضح.