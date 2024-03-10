عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماذا حدث في اجتماع الحوار الوطني الأخير.. عضو مجلس الأمناء يجيب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،عن تفاصيل اجتماع المجلس الذي عقد أمس السبت، للمراجعة واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال عبد القوي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحوار الاقتصادي، على مدار 4 أيام، وتم على مدار 12 جلسة، وجلس على طاولته الخبراء والمتخصصين وأيضا ممثلين عن الحكومة، لوضع حلول لتصحيح مسار الاقتصاد الفترة القادمة.

ونوه عبد القوي أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة كافة توصيات الحوار باجتماع امس، ومن المقرر ان يتم الانتهاء منها قريبا، حيث يوجد توصيات ما زالت في حاجه للضبط سواء التجديد أو الإضافة او الصياغة.

واردف عبد القوي أن الحوار الوطني تم بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأيضا الحكومة، موضحا أن التوصيات  ستمس حياة المواطن بشكل وواضح.

النائب طلعت عبدالقوي مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات الحوار الاقتصادي الحوار الاقتصادي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

ترشيحاتنا

محاولة فاشلة لتهدئة التوترات.. جانتس يوجه رسالة مستفزة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان

مواعيد مقابلات المتخلفين عن مسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية

على مسئوليتي.. أحمد موسى يكشف موعد برنامجه في رمضان| فيديو

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان بالحرم المكي

اليونان تهنئ الإمارات على نجاح مؤتمر المناخ «COP28»

بنك الطعام يعلن تفاصيل حملة إفطار صائم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

فيديو

التوقيت الصيفي.. موعد التطبيق وهل تتغير الساعة في رمضان؟

زيادة 1200 جنيه لهذه الفئات.. 15% دعما إضافيا

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ