عقوبات رادعة للمتورطين في جريمة الإهمال الطبي.. تفاصيل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإهمال الطبي، حيث أن الإهمال الطبي يؤدي إلى عاهات مستديمة، وذلك وفقا لما يلي:

عقوبة الإهمال الطبي



يوضح قانون العقوبات، أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.



وتعد وقائع الإهمال الطبى من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وعليه توجه الاتهامات للطبيب أو المستشفى المتسبب في الإهمال.