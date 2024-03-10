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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض أهلا رمضان

جامعه دمياط
جامعه دمياط

افتتح  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط، معرض أهلا رمضان، في مقر نادي الوافدين بالجامعة، والذي نظمته كلية التربية النوعية، بالتعاون مع كليتي الفنون التطبيقية والزراعة.

استهل الافتتاح بعرض فقرات غنائية وفنية رمضانية شاركت بها أسر طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة.

وأعقب ذلك جولات رئيس الجامعة والوفد المرافق، على أجنحة المعرض، التي شملت أعمالا فنية من إنتاج طلبة وطالبات كلية الفنون التطبيقية، والتربية النوعية، وأشغالا يدوية لكلية التربية النوعية، ومنتجات غذائية أعدها طلبة وطالبات كليتي التربية النوعية والزراعة.

واستمع رئيس الجامعة خلال تفقده لأجنحة المعرض لشرح الأفكار الإبداعية ووجهات نظر الطلبة والطالبات المشاركين بمنتجاتهم الفنية وأعمالهم اليدوية التي تكللت لأعمال إنتاجية في صورها النهائية المبدعة.

وأشاد رئيس الجامعة بجودة ودقة تنفيذ المنتجات والأشغال اليدوية التي حازت على إعجاب جميع الحضور مثمناً جهود الطلبة ودور المشرفين من أعضاء هيئة التدريس.

ووجه بضرورة استغلال الموارد الذاتية وتبني الأفكار والمواهب الإبداعية بالكليات لتحقيق الاستدامة الإقتصادية بالجامعة.

واختتم رئيس الجامعة، جولته بالمعرض، بتفقد جناح المنتجات الغذائية لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية ومنتجات الألبان بكلية الزراعة.

فيما وجه الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الشكر لجميع المنظمين للمعرض من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وطلبة وطالبات الجامعة.

وثمن جهودهم المبذولة في الخروج بالمعرض بهذه الواجهة اللائقة بجامعة دمياط وأبنائها وبمنتجات المعرض التي تتميز بالجودة والكفاءة ، كما وجه الشكر لجميع الحاضرين مهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك داعياً الله أن يعيده على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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شارك في حضور الافتتاح كل من، الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة، الدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق، الدكتور ناهد خضر عميد كلية التمريض، الدكتورة أماني عوض عميد كلية التربية، الدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة أمنية البطراوي عميد كلية الطب، ولفيف من وكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس.

دمياط أعضاء هيئة التدريس التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا الفنون التطبيقية الموارد الذاتية

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