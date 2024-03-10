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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشيد بمبادرات البنك الزراعي لخدمة المجتمع

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أشادت محافظ دمياط منال عوض، بمبادرات البنك الزراعي لخدمة المجتمع، موضحة أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين وتقديم الدعم اللازم لهم، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع البنك لدعم المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ، اليوم الأحد، مع وفد البنك الزراعي المصري عبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا، ورئيس قطاع دمياط أسامة حلمي. 

وتناول اللقاء استعراض آلية استكمال سُبل التعاون بين المحافظة والبنك لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تسلمت المحافظ بونات لشراء مواد غذائية من الجمعيات الإستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإجمالى دعم 250 ألف جنيه تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين وبالأخص بالقرى. 

وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الزراعة بالغربية الدكتور خالد أبوشادي، اليوم الأحد، عن توفير وبيع الأرز بأسعار مخفضة تصل إلى 30 جنيهًا للكيلو وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بمنافذ الزراعة بالمديرية والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري وكافة الفئات والقطاعات، لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه تم اليوم توفير الارز وبيعه بمنافذ مديرية الزراعة.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة والتجار وجمعيات التجار المستوردين والمصدرين، والعمل على خفض الأسعار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية، وتزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك .

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