مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي .. السيتي ضد ساوثهامبتون وتشيلسي مع ليدز

تحدد مواجهات دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يلعب فريق مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون ويواجه تشيلسي فريق ليدز يونايتد.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تُقام مباراتا نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 25 و26 أبريل على ملعب ويمبلي، على أن يُقام النهائي يوم 16 مايو.

ويُعد ساوثهامبتون مفاجأة البطولة هذا الموسم، كونه الفريق الوحيد من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بلغ هذا الدور، بعدما أطاح بأرسنال.

في المقابل، يواصل مانشستر سيتي حضوره القوي في البطولة، بعدما بلغ النهائي في آخر ثلاث نسخ، محققًا اللقب في 2023 قبل أن يخسره في النسختين التاليتين.

أما تشيلسي، فيسعى للعودة إلى منصات التتويج الغائبة عنه منذ آخر لقب حققه عام 2018، خاصة بعد تأهله الكبير إلى نصف النهائي بانتصار عريض أمام بورت فايل بنتيجة 7-0.

من جانبه، حجز ليدز يونايتد مقعده في المربع الذهبي لأول مرة منذ عام 1987، عقب فوزه المثير على وست هام بركلات الترجيح.