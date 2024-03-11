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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد العزيز مخيون يكشف مفاجأة عن دوره في مسلسل قلع الحجر.. فيديو

قلع الحجر
قلع الحجر

تحدث الفنان عبدالعزيز مخيون، عن دوره في مسلسل «قلع الحجر» الذي سيعرض في رمضان 2024 على قناة صدى البلد.

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محمد رياض عن دوره في مسلسل قلع الحجر: مناسب لي.. فيديو

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عرض مسلسل قلع الحجر لمحمد رياض وسوسن بدر على صدى البلد في رمضان

وقال الفنان عبدالعزيز مخيون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد  سمير ببرنامج سهرة رمضان المذاع على قناة صدى البلد،: "دوري في المسلسل هو زوج الفنانة سوسن بدر".

 

وأضاف: " هذا المسلسل عمل مميز وجديد، ومجموعة العمل كانت متحابة جدا مثل الفنان محمد رياض، والفنانة سوسن بدر فضلا عن مجموعة آخرى من الفنانيين".

 

وأشار الفنان عبدالعزيز مخيون،: "لم أشعر بالخوف من تقديم هذا الدور لأنني أمتلك خبرة في الأعمال الصعيدية، ولدي تعاون سابق مع الأستاذ حسني صالح"، موضحا: "عندما قرأت النص شعرت أن الدور جديد ومختلف عن ما قدم من قبل"، موضحا: "دوري في المسلسل شخص صعيدي لكن متقدم جدا ويتحمل مسؤولية كبيرة أنه يغير عادات وتقاليد راسخة من سنين".
 

عبد العزيز مخيون الإعلامية نهاد سمير الفنان محمد رياض الفنانة سوسن بدر عبدالعزيز مخيون مسلسل قلع الحجر

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