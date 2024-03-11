عبد العزيز مخيون يكشف مفاجأة عن دوره في مسلسل قلع الحجر.. فيديو

تحدث الفنان عبدالعزيز مخيون، عن دوره في مسلسل «قلع الحجر» الذي سيعرض في رمضان 2024 على قناة صدى البلد.

وقال الفنان عبدالعزيز مخيون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج سهرة رمضان المذاع على قناة صدى البلد،: "دوري في المسلسل هو زوج الفنانة سوسن بدر".

وأضاف: " هذا المسلسل عمل مميز وجديد، ومجموعة العمل كانت متحابة جدا مثل الفنان محمد رياض، والفنانة سوسن بدر فضلا عن مجموعة آخرى من الفنانيين".

وأشار الفنان عبدالعزيز مخيون،: "لم أشعر بالخوف من تقديم هذا الدور لأنني أمتلك خبرة في الأعمال الصعيدية، ولدي تعاون سابق مع الأستاذ حسني صالح"، موضحا: "عندما قرأت النص شعرت أن الدور جديد ومختلف عن ما قدم من قبل"، موضحا: "دوري في المسلسل شخص صعيدي لكن متقدم جدا ويتحمل مسؤولية كبيرة أنه يغير عادات وتقاليد راسخة من سنين".

