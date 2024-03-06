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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض مسلسل قلع الحجر لمحمد رياض وسوسن بدر على صدى البلد في رمضان

بوستر مسلسل قلع الحجر
بوستر مسلسل قلع الحجر

تستعد شبكة قنوات صدى البلد لتقديم مجموعة من أهم المسلسلات المتنوعة خلال موسم رمضان 2024، حيث وقع الاختيار على مسلسل قلع الحجر والذى يعتبر ملحمة صعيدية لمناقشته العديد من القضايا الهامة التى تخص أهل الصعيد.

 

الترويج للمسلسل 

وبدأت قناة صدى البلد فى الترويج للمسلسل من خلال عرض برومو خاص يكشف العديد من أحداثه التى تتصاعد مع الأيام الأولى من موسم رمضان.

 


أبطال المسلسل

العمل بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز  ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث المسلسل
 

وتدور أحداث المسلسل في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية. 

 

صدى البلد موسم رمضان 2024 مسلسل قلع الحجر قلع الحجر

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