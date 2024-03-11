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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رياض عن دوره في مسلسل قلع الحجر: مناسب لي.. فيديو

قلع الحجر
قلع الحجر

تحدث الفنان محمد رياض، عن دوره في مسلسل «قلع الحجر» الذي سيعرض في رمضان 2024 على قناة صدى البلد.

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عرض مسلسل قلع الحجر لمحمد رياض وسوسن بدر على صدى البلد في رمضان

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سميرة عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في قلع الحجر

وقال الفنان محمد رياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد  سمير ببرنامج سهرة رمضان المذاع على قناة صدى البلد،: "دوري هيكون العمدة فرماوي، شخص دكتاتوري، عكس فارس في الضوء الشارد".

 

وأضاف: " دوري في المسلسل مناسب لي خصوصا أني صعيدي الأصل"، موضحا: "المسلسل ما زال في مرحلة تصوير المسلسل والختام سيكون حتى منتصف رمضان".

 

وأشار: "نقوم بالتصوير في أماكن أقرب ما يكون لمناطق وأجواء الصعيد"، موضحا: سعيد بوجود المسلسل على صدى؛ لأنها قناة كبيرة وليها جمهور كبير ودا من حظي الحلو".


واسترسل: "المسلسل بيتكلم عن العادات والتقاليد الصعيدية الموروثة والمرفوضة، والواجب تغييرها؛ لإصلاح المجتمع"، مشيوا: "سعيد بالعمل مع الفنانة سوسن بدر، خاصة أنها ممثلة رائعة وبتقدم ثقل لأي عمل".

محمد رياض الإعلامية نهاد سمير الفنان محمد رياض الفنانة سوسن بدر الضوء الشارد سميرة عبد العزيز مسلسل قلع الحجر

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