سميرة عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في قلع الحجر

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز تفاصيل الشخصية، التي تقدمها خلال مسلسل قلع الحجر، المقرر عرضه ضمن دراما موسم رمضان 2024.

وتحدثت سميرة عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة " أجسد خلال الأحداث دور أم لأحد الشباب وأحاول أن أوجهه وأرشده لتجنب التعامل مع أصدقاء السوء، وعدم ارتكاب الأخطاء.

المسلسل من بطولة محمد رياض ، سميرة عبد العزيز ، ورياض الخولي وسهر الصايغ ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف احمد وفدي.

المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

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