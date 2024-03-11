بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

أصيب 9 أشخاص مساء الأحد في حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق بالطريق الدائري أمام مدخل مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق بالطريق الدائري أمام مدخل مدينة ببا، نتج عنه إصابة 9 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.

وعند الإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من: رحمة جابر محمد 16 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، فاطمة علي حسن 28 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض، دعاء جمعه سيد 25 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، أدهم خالد على 12 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى، عادل شعبان عويس 59 عامًا، مصابًا بجرح قطعي باليد اليسرى حوالى 7سم.

كما أصيب؛ كريم عيد عبدالعظيم 16 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، عبدالله أحمد محمد 15 عامًا، بجرح قطعى باليد اليسرى حوالى 5 سم، دينا احمد علي 16 مصابة باشتباه كسر بالحوض، :سلامة سيد متولي 50 عامًا (انثى) مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر.