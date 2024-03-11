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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ست تدافع عن الحق..منى عبدالغني تتحدث عن دورها في قلع الحجر.. فيديو

قلع الحجر
قلع الحجر

تحدثت الفنانة منى عبدالغني، عن مشاركتها في مسلسل «قلع الحجر» الذي سيعرض في رمضان 2024 على قناة صدى البلد.

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وقالت منى عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد  سمير ببرنامج سهرة رمضان المذاع على قناة صدى البلد،: "سعيدة أن المسلسل سيعرض على قناة صدى البلد".

 

وأضافت: "اختار ادواري دائما، ودائما يتم وضعي في أدوار معينة"، لافته: "دوري في قلع الحجر هو الست التي تدافع عن الحق، والفنان محمد رياض زوجي في المسلسل".

 

وتابعت الفنانة منى عبدالغني، : "اتحدث باللهجة الصعيدية في المسلسل ودي أحلى حاجه في الدنيا".
 

الفنانة منى عبدالغني قلع الحجر الفنان محمد رياض الإعلامية نهاد سمير مسلسل قلع الحجر

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