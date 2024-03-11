سيحدث نقلة نوعية.. سوزان نجم الدين تشيد بمسلسل الحشاشين

تحدثت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن كواليس مسلسل الحشاشين ودورها، قائلة: مشاركتي في المسلسل ممتعة، فهو عمل مميز ومثير للجدل.

وأضافت “سوزان نجم الدين” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، :المسلسل يحتوي على تفاصيل رائعة وقصته حكيمة، متابعة: بيتر ميمي سينقل الأعمال التاريخية إلى مرحلة أخرى بهذا المسلسل.



واسترسل: المسلسل سيحدث نقلة نوعية، كما أنه سيعرض في مصر وفي روسيا مترجم، متابعة: العمل عالمي وسُألت عنه في كل مكان في الوطن العربي والعالم.

وينطلق عرض مسلسل الحشاشين عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان 2024، بعد فترة طويلة من الانتظار، وطرح برومو العمل الذي تتطلع إليه الأنظار.