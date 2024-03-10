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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

الحشاشين
الحشاشين

ينطلق عرض مسلسل الحشاشين عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان 2024، بعد فترة طويلة من الانتظار، وطرح برومو العمل الذي تتطلع إليه الأنظار. 

 

قصة مسلسل الحشاشين 

 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

 

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

برومو الحشاشين 

ونشر صناع مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، برومو تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024. 

 

ظهر كريم عبد العزيز فى البرومو الأول داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: “اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح”.

 

مؤلف الحشاشين

 

 

قال الكاتب عبد الرحيم كمال إن مسلسل "الحشاشين" والسؤال الدائر حوله هل هو مستخلص من "متناولي الحشيش" أم "حشاشي الرؤس" هو  أحد مفاتيح العمل، وأنه سيترك ذلك  للمشاهدين في خضم  سير أحداث المسلسل.

 

وأضاف عبد الرحيم كمال خلال مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:"المسلسل تعبنا فيه جدا والجمهور المصري  والعربي يستحق هذه النوعية من الأعمال".

 

 

مواعيد وقنوات عرض الحشاشين 

 

يعرض مسلسل الحشاشين يوميا وحصريا عبر شاشة DMC الساعة التاسعة والربع مساء، ويطرح حلقاته تباعا عبر منصة watchit، طوال شهر رمضان. 

الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين DMC الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان 2024

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