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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل ساعات من بدء موسم رمضان.. بيتر ميمي ينتهي من تصوير «الحشاشين»

بيتر ميمي
بيتر ميمي

انتهى المخرج بيتر ميمي منذ قليل من تصوير آخر مشاهده في مسلسل الحشاشين، ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج وذلك قبل ساعات قليلة من بدء الموسم الرمضاني.

الحشاشين :

 

نشر المخرج بيتر ميمى صورة تجمعه بالفنان أحمد عيد من كواليس مسلسل “الحشاشين” عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

 

وكتب بيتر ميمى: "زيد ابن سيحون ، الفنان الرائع أحمد عيد في دور مختلف تمامًا".

ونشر كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

 

ظهر كريم فى البرومو داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

 

وشوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل "الحشاشين" والمقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

مسلسل الحشاشين يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

بيتر ميمي مسلسل الحشاشين

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