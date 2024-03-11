صدى البلد يرصد مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك في القاهرة.. شاهد

قال عاصم الشندويلي مراسل صدى البلد في القاهرة، إن أغلب المصريين يحرصون على الإفطار أو السحور على ضفاف النيل في شهر رمضان، معلقاً:" رمضان في مصر حاجة تانيه.لأن الأجواء في مصر في شهر رمضان تختلف عن أجواء رمضان في العالم".



وأضاف عاصم الشندويلي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية صدى البلد"، أن أول من أحتفل بشهر رمضان الكريم هو الخليفة "عمر بن الخطاب" ، وذلك حينما قام بإنارة المساجد في شهر رمضان الكريم، لإتاحة الفرصة للمسلمين لإقامة صلاة التراويح.



وتابع:"أن مظهر زينة رمضان الرائعة والفانوس يعود تاريخه إلى عصر الدولة الفاطمية، حينما قاموا بتزين الشوارع في شهر رمضان"