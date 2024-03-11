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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ولا أغرب.. ميزة جديدة تقدمها جوجل لنظام أندرويد| ما القصة؟

صدى البلد

ميزة جديدة تختبرها جوجل في نظام أندرويد قد تتيح للمستخدمين القيام بإرسال عدة رسائل نصية وذلك عبر الأقمار الصناعية .

وفقا لموقع “ digitaltrends.” قد رصدت تلك الميزة الجديدة وذلك في آخر الإصدارات التجريبية التي تعد متاحة لنظام أندرويد 14، والتي من المتوقع أن تكون متاحة وذلك على نحو نهائي مع نظام أندرويد 15 وذلك في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

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وقد قدمت جوجل صفحة جديدة وذلك في إعدادات النظام ويعد عنوانها “المراسلة عبر الأقمار الصناعية” Satellite Messaging.

 و قد يتمكن المستخدمون وفقًا لتلك الصفحة، والذين لديهم حسابات مؤهلة من القيام بإرسال الرسائل النصية واستقبالها وذلك عبر القمر الصناعي، حيث يوجد زر يمكن للمستخدمين من الاشتراك في تلك الميزة عند توفرها.

ويؤدي النقر على زر “المزيد” في الصفحة إلى القيام بفتح صفحة ويب تعد تابعة لشركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile، لتكون أحد مزودي تلك الخدمة وذلك مع نظام أندرويد 15.

وتحاول جوجل الاستفادة من تلك الميزة وذلك على نحو أساسي وذلك في نظام أندرويد وذلك من أجل إتاحتها للمستخدمين وذلك لتوظيفها في التواصل العادي، أو في حالات الطوارئ.

رسائل نصية نظام أندرويد الاقمار الصناعية صفحة ويب

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