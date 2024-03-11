بميزة حصرية للبطارية .. جوجل تعلن عن طرح هاتف "Pixel 8a"

أكدت شركة جوجل أن هاتف" Pixel 8a" سيأتي من جديد ومن المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الشهرين المقبلين، وذلك على الأرجح خلال مؤتمر Google I/O في شهر مايو.

وفقاً لموقع "9to5google" الهاتف سيأتي مزودًا بإحصائيات البطارية الجديدة وذلك لنظام أندرويد ولتحديث QPR1 لنظام .Android 14

أضافت جوجل أنه اختفت ميزة ظهور عدد دورات الشحن وتاريخ تصنيع البطارية وذلك في تحديث مارس 2024 لهواتف Pixel.

ووفقًا لجوجل يتم دعم إحصائيات البطارية الجديدة وذلك لنظام أندرويد فقط وذلك للظهور على Pixel 8a وأجهزة Pixel الأخرى مستقبلا

ويأتي هاتف " Pixel 8a" مزود بشاشة 6.1 بوصة وكاميرا خلفية 12+50 ميجا بيكسل ومزود في الوقت نفسه بمساحة تخزين: 256/512 جيجابايت وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا رام ومعالج Tensor G3.