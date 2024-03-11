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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بميزة حصرية للبطارية .. جوجل تعلن عن طرح هاتف "Pixel 8a"

صدى البلد

أكدت شركة جوجل أن هاتف" Pixel 8a" سيأتي من جديد ومن المتوقع أن يتم إطلاقه خلال  الشهرين المقبلين، وذلك على الأرجح خلال مؤتمر Google I/O في شهر مايو.

 وفقاً لموقع "9to5google"  الهاتف سيأتي مزودًا بإحصائيات البطارية الجديدة وذلك لنظام أندرويد ولتحديث QPR1 لنظام .Android 14

 أضافت جوجل  أنه اختفت ميزة ظهور عدد دورات الشحن وتاريخ تصنيع البطارية وذلك  في تحديث مارس 2024 لهواتف Pixel.

ووفقًا لجوجل يتم دعم إحصائيات البطارية الجديدة وذلك لنظام أندرويد فقط وذلك للظهور على Pixel 8a وأجهزة Pixel الأخرى مستقبلا

ويأتي هاتف " Pixel 8a" مزود بشاشة 6.1 بوصة  وكاميرا خلفية 12+50 ميجا بيكسل ومزود في الوقت نفسه  بمساحة تخزين: 256/512 جيجابايت وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا رام ومعالج Tensor G3.

هاتف Pixel 8a نظام أندرويد تاريخ تصنيع البطارية كاميرا خلفية

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