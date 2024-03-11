تحصين أكثر من 160 ألف رأس من الثروة الحيوانية ببني سويف



تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 160 ألف و691 رأسا، منها( 121 ألف و930 من الأبقار، و 37 ألف و 923من الأغنام و838 من الماعز ، وذلك منذ انطلاق الحملة في 27 يناير الماضي وحتى 7 مارس الجاري

وكانت مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أنهت استعداداتها لبدء الحملة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.