إسرائيل تقرر مصير ضابط أمر بتفجير جامعة الإسراء في غزة دون موافقة

أمر رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، صباح اليوم الإثنين، بكتابة مذكرة قيادة إلى العميد باراك حيرام، بسبب إصداره أمرا بتفجير جامعة الإسراء في مدينة غزة، دون الحصول على موافقة قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سيتم إجراء تحقيق شامل في انهيار المبنى وعملية الموافقة على الانفجار من قبل قائد القيادة الجنوبية".

وزعم جيش الإسرائيلي أن حركة حماس استخدمت المبنى ومحيطه في نشاط عسكري ضد قوات الاحتلال ، إلا أن عملية هدمه تمت دون الحصول على الموافقات المطلوبة. وتم بناء على نتائج التحقيق، إبلاغ قائد الفرقة من قبل قائد المنطقة الجنوبية".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد تصدر حيرام عناوين الأخبار مؤخرًا بعد الإعلان عن أنه من المتوقع أن يتخلى عن قيادة فرقة غزة؛ بسبب إطلاق قذيفة دبابة على منزل في مستوطنة باري في 7 أكتوبر.